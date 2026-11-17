Милан подготвя сериозна офанзива за Гонсало Инасио, а през лятото може да привлече и Ван Дайк

Милан продължава да работи активно по възможността да привлече португалския защитник Гонсало Инасио от Спортинг Лисабон. Според информация на „Г ...