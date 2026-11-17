12.30 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
18.15 Баскетбол: Чехия – България, жени - бТВ Екшън
18.30 Волейбол: CEV Чалендж къп, ЦСКА – Епицентър - МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол: Балкан Ботевград – Улм - МАХ Спорт 2
19.00 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол: Макаби Тел Авив – Олимпиакос - МАХ One
21.30 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол: Барселона – Париж - МАХ Спорт 4
21.45 Футбол: Унгария – Северна Ирландия - Диема спорт
21.45 Футбол: Дания – Норвегия - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Уелс – Португалия - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Полша – Швеция - Нова спорт
21.45 Баскетбол: Партизан – Валенсия - МАХ Спорт 3
22.00 Баскетбол: Болоня – Панатннайкос - МАХ Спорт 2
02.00 Хокей: НХЛ, Едмънтън – Флорида - МАХ Спорт 2
03.00 Баскетбол: НБА, Сан Антонио – Детройт - Диема спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА