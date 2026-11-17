Юриен Тимбер е постигнал договорка с Арсенал за подновяване на договора си, съобщава „Ди Атлетик“. Нидерландският защитник ще подпише споразумение с подобрени условия, но срокът на новия контракт и финансовите параметри по него все още не са известни. Настоящият договор на 25-годишния футболист е валиден до юни 2028 година.

Формалното подписване предстои, като самият Тимбер потвърди, че преговорите са в напреднала фаза. В интервю за ESPN той заяви: „Определено се надявам да остана там за по-дълго време.“ На въпрос дали е необходимо само неговото подписване, защитникът отговори утвърдително, но уточни, че сделката все още не е официално завършена.

Тимбер премина в Арсенал от Аякс през юли 2023 година. Той може да играе както като десен защитник, така и в центъра на отбраната. До момента нидерландецът има 105 мача и 7 гола за лондонския клуб. През настоящия сезон е взел участие в 10 срещи във всички турнири и е отбелязал едно попадение.

Пазарната стойност на футболиста е оценена от Transfermarkt на 70 милиона евро. Арсенал последователно се стреми да задържи основните си играчи, като според „Ди Атлетик“ Деклан Райс също е постигнал договорка за нов петгодишен договор с клуба. Новите споразумения на двамата футболисти предстои да бъдат оформени официално.