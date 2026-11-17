Милан продължава да работи активно по възможността да привлече португалския защитник Гонсало Инасио от Спортинг Лисабон. Според информация на „Гадзета дело Спорт“ италианският гранд е засилил контактите си с ръководството на португалския клуб, като целта е сделката да бъде осъществена още през януарския трансферен прозорец. Макар преговорите все още да не са достигнали заключителна фаза, вече се наблюдава напредък.

По данни на италианското издание разговорите между двете страни се развиват положително. Собственикът на Милан Джери Кардинале е готов да отдели между 40 и 45 милиона евро за правата на футболиста. Това е и финансовата рамка, която президентът на Спортинг Фредерико Варандаш е поставил като условие за евентуалната продажба на централния бранител.

Съществена роля за интереса на „росонерите“ към Инасио има Рубен Аморим. Наставникът познава отлично качествата на португалеца, след като работи с него в Спортинг в периода между 2020 и 2024 година. Специалистът високо оценява неговите възможности и смята, че защитникът може бързо да се адаптира към изискванията му и да се превърне във важна част от отбранителната линия. Именно това превръща Инасио в една от основните трансферни цели на Милан за втората половина на сезон 2026/27.

Амбициите на италианския клуб обаче не се ограничават единствено с привличането на португалския национал. Ръководството обмисля още един мащабен ход за укрепване на защитата – трансфер на Върджил ван Дайк през лятото.

Контрактът на нидерландския централен защитник с Ливърпул приключва в края на сезона и това създава възможност той да премине на „Сан Сиро“ без трансферна сума. Ако двата планирани хода се осъществят, Аморим може да разполага с изключително сериозен тандем в центъра на отбраната.