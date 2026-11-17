Барселона е включила Йошко Гвардиол сред основните си цели за подсилване на защитата, съобщава испанското издание „Ел Насионал“. Според публикацията каталунският клуб вижда в 24-годишния хърватски национал подходящ партньор за младия Пау Кубарси в центъра на отбраната.

Интересът към Гвардиол не е представен като договорен трансфер. „Тпортал“ уточнява, че към момента няма потвърдени конкретни оферти, а Манчестър Сити не е обявявал намерение да продава защитника. Хърватинът има договор с английския клуб до лятото на 2031 г., след като Манчестър Сити официално съобщи за подписването на нов петгодишен контракт.

Гвардиол премина на „Етихад“ от РБ Лайпциг през 2023 г. за трансферна сума, надхвърляща 90 милиона евро. Той може да играе като централен защитник и като ляв бек, а според „Ел Насионал“ именно тази тактическа гъвкавост е сред причините да бъде разглеждан като стратегическо попълнение за Барселона.

Гвардиол се присъедини към Манчестър Сити едва на 21 години, но вече има три сезона в английския футбол и е утвърден национал на Хърватия.

В публикацията си „Ел Насионал“ свързва евентуалното бъдеще на Гвардиол с делото срещу Манчестър Сити за нарушения на финансовите правила. На 29 септември 2026 г. Висшата лига съобщи, че независима комисия е установила сериозни нарушения на правилата в продължение на девет сезона, както и нарушения на задължението за съдействие при разследването.

Санкцията обаче все още не е окончателно определена. Висшата лига посочи, че след установяването на нарушенията предстои отделно производство за наказанието, а клубът има право да обжалва. Главният изпълнителен директор на лигата Ричард Мастърс заяви: „Има елементи от делото, които все още трябва да бъдат решени, включително, най-важното, каква санкция трябва да последва за тези нарушения.“

„ФоурФоурТу“ съобщи, че обжалването се очаква да бъде разгледано през декември, като решение може да бъде постановено през 2027 г. Възможното изпадане на Манчестър Сити се споменава в медиите като сценарий, но не е наложена санкция и няма потвърждение, че Гвардиол ще напусне клуба.

Според „Ел Насионал“ в надпреварата за подписа на защитника могат да се включат Пари Сен Жермен, Ливърпул, Байерн Мюнхен, Челси и Ал Насър. Това означава, че дори при решение на Манчестър Сити да продава, Барселона ще трябва да се конкурира с няколко финансово мощни клуба.