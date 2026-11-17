Александър Зверев получи официално трофея за завършване на годината като №1 в ранглистата на АТП. Отличието му беше връчено от председателя на АТП Андреа Гаудензи на централния корт в зала Inalpi Arena в Торино, където се провеждат Финалите на АТП. Церемонията се състоя в понеделник, 16 ноември.

Германецът приключва 2026 г. с 9320 точки и за първи път в кариерата си оглавява годишната класация. Той е и първият германски тенисист, който завършва сезон като №1 в света. На 29 години и 217 дни Зверев става най-възрастният играч, достигнал до това постижение за първи път.

„Да бъда №1 в края на годината е най-специалното нещо. Това е най-голямото постижение в кариерата ми“, каза Зверев по време на церемонията.

Сезонът донесе на германеца и първите му две титли от Големия шлем. Той спечели „Ролан Гарос“, а по-късно триумфира и на Откритото първенство на САЩ. Зверев достигна и до финала на „Уимбълдън“, където отстъпи пред Яник Синер. В Австралия той стигна до полуфиналите.

Трофеят беше връчен в разгара на Финалите на АТП, където Зверев преследва трета титла след успехите си през 2018 и 2021 г. Германецът започна участието си в група „Джон Макенроу“ с победа над испанеца Рафаел Жодар с 6:4, 6:4.

Мачът се проведе в неделя и продължи час и 27 минути. Зверев направи по един пробив във всеки сет, не загуби подаването си и се възползва от силния си сервис и бекхенд, за да спечели първия си двубой в турнира.

„Постигнах много от нещата, които исках да постигна през тази година“, заяви Зверев след успеха. Той добави, че стартът е добър, но все още вижда елементи в играта си, които трябва да подобри.

Зверев е четвъртият действащ тенисист, който приключва годината като №1 след Новак Джокович, Карлос Алкарас и Яник Синер. За германеца това е девето участие във Финалите на АТП, а целта му в Торино е да спечели третия си трофей в турнира.

Следващият му мач от груповата фаза е насрочен за вторник. В зависимост от резултатите в групата Зверев може да се доближи до полуфиналите още преди последния си двубой.

Източници: as.com, skysports.com, houstonchronicle.com