Андрю Робъртсън стана едноличен рекордьор по участия за националния отбор на Шотландия. Защитникът изведе тима с капитанската лента при загубата с 0:4 от Швейцария в шестия кръг на груповата фаза в Лига на нациите на УЕФА. Двубоят в Санкт Гален беше неговият мач №103 с националната фланелка.

Така Робъртсън изпревари Кени Далглиш, който държеше рекорда с 102 срещи в продължение на 40 години. Далглиш записа своите мачове за Шотландия между 1971 и 1986 г. Робъртсън изравни постижението му само три дни по-рано при победата с 2:0 над Северна Македония.

Историческата вечер обаче се разви тежко за шотландците. Люис Фъргюсън си отбеляза автогол през първото полувреме, а след почивката Уинсли Ботели, Алвин Санчес и Зеки Амдуни оформиха крайния резултат. Загубата остави Шотландия в Лига B за следващото издание на турнира.

Робъртсън дебютира за националния отбор през 2014 г. в мач срещу Полша. Дванадесет години по-късно той вече е футболистът с най-много участия за мъжкия тим на страната.

„За мен Кени винаги ще бъде на върха и не мисля, че това ще се промени“, заяви Робъртсън пред Sky Sports преди рекордния мач. Той добави, че не иска да бъде забравяно колко важен е Далглиш за шотландския футбол.

Следващите мачове на Шотландия са през март 2027 г. Тогава са насрочени двубоите от плейофите и четвъртфиналите в Лигата на нациите, като участието на шотландците ще зависи от окончателното разпределение в турнира.