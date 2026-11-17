Резултатът е 1:1, остава последната минута, а равенството изпраща Франция на Световното първенство. Тогава България намира своя момент. На 17 ноември 1993 г. Емил Костадинов вкарва втория си гол на „Парк де Пренс“ и носи победата с 2:1, която класира националния отбор за Мондиал 1994 в САЩ.

Решителният мач е последен и за двата тима в квалификационна група 6. Франция има нужда само от равенство, докато България трябва да спечели на чужд терен. Срещата в Париж се играе пред 48 402 зрители, а домакините започват по-уверено.

В 32-рата минута Ерик Кантона открива резултата след атака, започнала с центриране на Жан-Пиер Папен.

Българският отговор идва бързо. В 37-ата минута Красимир Балъков изпълнява корнер, а Емил Костадинов се извива над защитата и с глава изпраща топката във вратата на Бернар Лама. До края на мача Франция запазва предимството си в класирането, но не успява да стигне до гола, който да сложи край на българската надежда.

Селекционерът Димитър Пенев разчита на състав, в който са Борислав Михайлов, Емил Кременлиев, Трифон Иванов, Петър Хубчев, Цанко Цветанов, Златко Янков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Любослав Пенев, Христо Стоичков и Емил Костадинов.

В последните минути напрежението на стадиона нараства, а французите се опитват да задържат равенството.

Последната атака променя историята

Малко преди края Давид Жинола печели фаул дълбоко в българската половина. Вместо да задържи топката, нападателят на Франция центрира, но България овладява и организира контраатака. Емил Кременлиев подава към Любослав Пенев, който извежда Костадинов. Нападателят стреля от малък ъгъл и топката влиза във вратата на Лама в 90-ата минута.

Николай Колев-Мичмана произнася фразата „Господ е българин!“. Репликата остава свързана с един от най-паметните моменти в историята на българския футбол.

Победата изпраща България за шести път на световни финали. Няколко месеца по-късно отборът на Димитър Пенев достига до четвърто място в САЩ, след като отстранява Мексико и Германия и стига до полуфинал. Началото на това пътуване обаче е в Париж, в последните секунди на мача с Франция.

„Французите бяха толкова уплашени, че играеха със стиснати задни части“, казва по-късно Христо Стоичков, описвайки напрежението в двубоя. Според него Франция е играла за равенство, докато България е търсила победата до последната атака.