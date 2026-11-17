ЦСКА планира да привлече четирима футболисти през зимния трансферен прозорец, като най-неотложната задача пред клуба е подсилването по крилата. Според информация на Sportal, позоваваща се на „Тема Спорт“, Маркус Гиздол е настоял за две нови офанзивни опции по фланговете, които да увеличат скоростта и конкуренцията в състава. Имената на набелязаните играчи все още не са обявени.

Германският треньор изгражда ЦСКА около агресивна преса, високо темпо и директни атаки. Липсата на достатъчно типични крила обаче ограничава възможностите му и го принуждава да използва футболисти от други позиции по двата фланга. При представянето си начело на „червените“ Гиздол заяви:

„Аз съм работил с Ралф Рангник, харесвам идеята му за футбола. Директен футбол, в който отборът владее топката и диктува събитията.“

Сериозен проблем за треньора се оказа травмата на Лео Перейра. Бразилецът е получил увреждане в областта на адукторите преди гостуването на Нордселанд, а направените в Германия прегледи са показали, че възстановяването ще бъде продължително. Според Sportal той се очаква да пропусне поне още девет мача, включително срещи в началото на пролетния полусезон.

Така Мохамед Брахими остава единственото налично типично крило в състава според публикуваната информация. Кевин Додай и Алехандро Пиедраита, които също можеха да дадат широчина в атака, бяха преотстъпени през лятото.

Паралелно с търсенето на две крила ЦСКА работи и по привличането на млад български футболист, роден след 1 януари 2006 г. Целта е той да се адаптира към първия състав през пролетта и да бъде реална опция от сезон 2027/28, когато се очаква да се прилага изискване за роден играч до 21 години в стартовия състав.

В момента на това условие отговарят Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. От клуба искат да разполагат с поне още един избор, за да не зависят единствено от тях при контузии, наказания или спад във формата. Четвъртото планирано попълнение не е конкретизирано в публикуваната информация.