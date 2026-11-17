Бившият футболист на Левски Фабио Лима имаше ключова роля за големия успех на Жувентуде, който си гарантира завръщане в бразилския елит. Тимът победи с 2:0 Ботафого СП и си осигури място в Серия А пред препълнените трибуни на стадион „Алфредо Жакони“.

Домакините излязоха с ясната задача да спечелят срещата, тъй като само трите точки можеха да им гарантират така желаната промоция сред най-добрите отбори в страната. Двубоят премина при сериозна битка, но в 57-ата минута Фабио Лима се оказа точният човек за Жувентуде.

Бразилското крило се възползва от ситуация отблизо и изпрати топката във вратата на съперника, давайки изключително важно предимство на своя тим. Емоциите след попадението взеха връх и Лима отпразнува бурно гола, като свали фланелката си и се покачи върху оградата пред феновете. За действията си той получи жълт картон.

Това беше петото попадение на бившия играч на Левски в първенството през настоящата кампания, в която вече има 33 участия.

Припомняме, че Лима напусна „Герена“ в началото на февруари, слагайки край на двугодишния си престой при „сините“. Периодът му в българския клуб не оправда очакванията, въпреки че бразилецът беше сред най-високоплатените футболисти в състава. За времето си в Левски той успя да отбележи едва четири гола.

Преди да пристигне в България, Фабио Лима защитаваше цветовете на бразилските Перилима, Кампинензе и АБС. Сега той отново привлече вниманието в родината си, помагайки на Жувентуде да постигне една от най-важните си цели.