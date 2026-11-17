Sport Republic е компанията, към която Локомотив Пловдив се е обърнал за евентуално придобиване или поемане на издръжката на клуба, съобщава „Тема Спорт“. Името на британския инвестиционен фонд не беше посочено в официалното съобщение на „черно-белите“, но от „Лаута“ потвърдиха, че се водят разговори с потенциални нови собственици.

„Бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив“, заявиха от клуба.

Над 90% от акциите на Локомотив все още са собственост на Христо Крушарски. През септември той се оттегли от финансирането на отбора, а клубът търси инвеститор, който да осигури необходимата издръжка и да поеме отговорността за бъдещето му. От ръководството не са обявили конкретни финансови параметри или срок за приключване на разговорите.

Sport Republic стана известна у нас с интереса си към Левски. През ноември 2025 г. компанията изпрати официално запитване за придобиване на контролен пакет акции в столичния клуб. На 18 декември същата година беше обявено, че преговорите са приключили без финализиране на сделка. Като причина беше посочено разминаване около начина, по който Левски би се вписал в модела на Sport Republic за управление на мрежа от клубове.

Компанията е мажоритарен собственик на английския Southampton, турския Göztepe и френския Valenciennes. През 2026 г. към портфолиото, свързвано с групата, беше добавен и малтийският Zabbar St Patrick. Sport Republic развива модел с участие в няколко футболни клуба и обща спортна и инвестиционна структура.

Според „Тема Спорт“ Sport Republic е заявила, че ще обмисли предложението на Локомотив Пловдив, но има притеснения, свързани с отношенията с Христо Крушарски и с възможно разминаване между първоначално обсъжданата и крайната цена.

Подобен проблем е възникнал и при разговорите с Мило Борисов през лятото. По информация на медии той е постигнал принципно съгласие за определена сума, но при финалните разговори условията са били променени. До сделка не се е стигнало. Впоследствие Борисов беше свързан с интерес към градския съперник Ботев Пловдив, но и там окончателното придобиване трябва да бъде разграничавано от медийните очаквания и непотвърдените прогнози.

Преди това към Локомотив Пловдив интерес са проявявали инвеститори от Япония и Франция. Японската компания, за която се водеха разговори през лятото, не е постигнала договореност с клуба. На този етап Sport Republic остава само потенциален кандидат, а промяна в собствеността на „черно-белите“ няма официално обявена.