Филаделфия 76ърс победи Бруклин Нетс със 135:123 като гост и отново се върна на първото място в Източната конференция на НБА. Успехът подобри баланса на тима до 12 победи и 3 поражения, докато Бруклин остана с 3:10 и заема 13-ата позиция на Изток.

Джоел Ембийд беше най-резултатен за победителите с 37 точки – негов рекорд през сезона. Центърът реализира 13 от 22 стрелби от игра, две тройки и девет от 10 наказателни удара.

Джейлън Браун изравни най-доброто си точково постижение от началото на кампанията с 31 точки и добави 13 борби за третия си дабъл-дабъл през сезона. Той записа още четири асистенции, една отнета топка и една чадърка.

Краят на мача обаче премина под знака на състоянието му. При сблъсък с Джулиъс Рандъл през четвъртата част Браун получи разрез на главата и напусна терена. След медицинска помощ той се върна с превръзка, но няколко минути по-късно отново беше изваден от игра.

Филаделфия натрупа преднина още през първото полувреме, в което отбеляза 78 точки. Тайрийз Макси допринесе с 24 точки и 9 асистенции, а Ви Джей Еджкомб добави 14 точки и 9 борби.

Нетс се опита да се върне в мача, след като намали изоставането си в третата част, но гостите запазиха контрол в заключителните минути. Ембийд реализира тройка в края, с която Филаделфия отново увеличи преднината си.

За Бруклин Джулиъс Рандъл завърши с 33 точки и 6 борби. Майкъл Портър-младши добави 25 точки и 6 борби, а Нолан Траоре записа 23 точки и 4 асистенции.

Филаделфия постигна третата си поредна победа и изпревари Бостън Селтикс на върха в Източната конференция. Следващият мач на 76ърс е срещу Орландо в сряда.