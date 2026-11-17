През последните три години (2024–2026 г.) националният отбор по футбол на България премина през един от най-мрачните периоди в своята над вековна история. Вместо признаци на стабилизация, „лъвовете“ натрупаха серия от тежки разгроми, антирекорди и исторически първи поражения срещу отбори, които доскоро не представляваха сериозно препятствие.

Черната серия по години

2024 г.: Кошмарът в Белфаст и сривът в Лигата на нациите

Северна Ирландия – България 5:0 (15 октомври 2024 г., Лига на нациите) На „Уиндзор Парк“ в Белфаст България допусна най-тежкото си поражение от пет години насам (след 0:6 от Англия в София през 2019 г.). Хеттрик на Айзък Прайс, автогол на вратаря Димитър Митов, попадение на Джош Мадженис и пропусната дузпа от капитана Кирил Десподов превърнаха вечерта в пълна катастрофа.

2025 г.: Разгроми в контролите и погром в световните квалификации

Гърция – България 4:0 (10 юни 2025 г., приятелски мач) Още в летните проверки се видя огромната разлика в класите дори срещу регионалните съперници, след като южната ни съседка разгроми безпроблемно националите с четири безответни гола.

България – Турция 1:6 (11 октомври 2025 г., квалификации за Мондиал 2026) Пред около 20 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“ „лъвовете“ преживяха втората най-тежка домакинска загуба в историята си след 0:6 от Англия. Турция буквално се разходи по терена и вкара шест гола в София, превръщайки двубоя в един от най-срамните моменти пред родна публика.

Испания – България 4:0 (14 октомври 2025 г., квалификации за Мондиал 2026) Само три дни след крушението срещу Турция последва ново тежко поражение във Валядолид. Срещу европейския шампион България изнесе „футболно опълчение“, а статистиката след първите четири мача в квалификационната група стана стряскаща – 0 точки и цели 16 допуснати гола.

2026 г.: Исторически антирекорди в Пловдив и Талин

България – Люксембург 1:2 (26 септември 2026 г., Лига на нациите) Стартът на кампанията в Лигата на нациите на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив донесе шокиращо домакинско поражение от Люксембург – символичен удар, който показа, че границата между „традиционни“ и „малки“ футболни нации вече е заличена за сметка на България.

Исландия – България 3:0 и България – Исландия 0:5 (3 октомври и 13 ноември 2026 г., Лига на нациите) След категоричното 0:3 в Рейкявик дойде и историческият позор в Пловдив. С хеттрик на Андри Гудьонсен Исландия нанесе първата домакинска загуба с 0:5 в 102-годишната история на българския национален отбор и третата най-тежка у дома изобщо, което принуди ръководството на БФС да поднесе официални извинения.

Естония – България 2:1 (16 ноември 2026 г., Лига на нациите) В последния мач от груповата фаза на „А. Ле Кок Арена“ в Талин България допусна първа загуба от Естония в историята си и завърши на трето място в група L с едва 4 точки и голова разлика 4:12.

Обобщение на най-болезнените поражения (2024–2026)

15.10.2024 Лига на нациите: Северна Ирландия – България 5:0

10.06.2025 Приятелски мач: Гърция – България 4:0

11.10.2025 Св. квалификации: България – Турция 1:6

14.10.2025 Св. квалификации: Испания – България 4:0

26.09.2026 Лига на нациите: България – Люксембург 1:2

13.11.2026 Лига на нациите: България – Исландия 0:5

16.11.2026 Лига на нациите: Естония – България 2:1

Какво показват тези резултати?

Поредицата от 2024 до 2026 г. ясно доказва, че тежките поражения вече не са изолирани инциденти срещу световни сили като Испания, а системно явление срещу отбори от средна и ниска европейска величина като Северна Ирландия, Люксембург, Исландия и Естония. Сривът в самочувствието, хроничните грешки в защита и липсата на конкурентоспособност доведоха България до четвърта урна преди жребия за квалификациите за Евро 2028 и превърнаха всяка следваща кампания в битка за оцеляване, а не за класиране.