Дани Алвеш заяви, че престоят му в затвора е променил живота му и го е насочил към евангелската вяра. Бившият футболист на Барселона публикува емоционално послание, в което описва себе си като човек, живял дълго време в духовен затвор, въпреки че формално е бил свободен.

„Живях 40 години в затвор, но именно в затвора бях истински освободен. Бях окован от греха, грешките си и един живот, който отвън изглеждаше свободен, но отвътре имаше вериги“, написа Алвеш.

Според бразилеца именно зад решетките той е открил Исус. Алвеш твърди, че религията му е дала свобода, която не е познавал преди, и че тя не зависи от мястото, на което се намира човек, а от това „кой управлява сърцето му“.

Посланието дойде след раздялата с Жоана Санс

Публикацията беше направена след потвърдената раздяла между Алвеш и модела Жоана Санс. Двамата са били женени девет години, вече не живеят заедно и са в процес на развод.

Санс заяви, че религиозната отдаденост на бившия футболист е сред причините за края на отношенията им. В отговор на въпрос в социалните мрежи тя написа: „Разделени сме от известно време, точно по тази причина.“ Моделът допълни, че не е вярваща и че поведението на Алвеш я отдалечава още повече от религията.

След нейното изявление Алвеш публикува и библейски откъс, в който се говори за Божието откровение и търсенето на Бога с цялото сърце. Испанският вестник Ара съобщи, че в друга публикация бившият защитник е представил Исус като единствената постоянна опора по време на престоя си в затвора.

14 месеца зад решетките

Алвеш прекара 14 месеца в затвора в Испания, след като беше задържан през януари 2023 г. Той беше освободен през март 2024 г. срещу гаранция от 1 милион евро.

През март 2025 г. апелативният съд в Каталуния отмени осъдителната присъда срещу него. Съдиите постановиха, че доказателствата не са достатъчни, за да бъде отхвърлена презумпцията за невиновност.

Преди съдебния случай Алвеш беше сред най-титулуваните футболисти в света. С Барселона той спечели три пъти Шампионската лига и шест титли в испанското първенство. Бразилецът има още две купи на Копа Америка и олимпийско злато с националния отбор.

Източници: uol.com.br, es.ara.cat, apnews.com