Никола Цолов е бил първоначалният фаворит за титулярно място в Racing Bulls през сезон 2027, но силното представяне на Лиъм Лоусън е обърнало решението. Това твърди нидерландският журналист Джаки Мартенс от „Де Лимбургер“, който коментира избора в подкаста Paddock Access.

Racing Bulls потвърди на 12 ноември, че Лоусън и Арвид Линдблад ще запазят местата си за следващия сезон. Малко по-късно стана ясно, че Цолов ще бъде резервен пилот едновременно на Racing Bulls и на основния отбор на Red Bull.

„Ако ме бяхте попитали преди няколко месеца, щях да кажа, че мястото е на Цолов. Беше почти решено, че договорът на Лоусън няма да бъде продължен и че българинът ще бъде в болида от следващата година“, каза Мартенс.

По думите му промяната е дошла заради представянето на Лоусън в момент, когато новозеландецът е бил под сериозен натиск за мястото си. Журналистът посочва, че пилотът е продължил да показва постоянство и да избягва грешки в поредица от състезания.

Мартенс твърди още, че Алан Перман е заел твърда позиция в подкрепа на Лоусън. Според журналиста шефът на Racing Bulls е смятал, че опитът на новозеландеца дава на отбора по-добър шанс в битката за петото място при конструкторите и свързаните с него финансови приходи. Тази оценка е представена като обяснение на Мартенс, а не като официално потвърждение за вътрешните разговори в отбора.

Официалният анализ на Формула 1 посочва резултатите на Лоусън като ключов фактор за избора. Новозеландецът е спечелил 89 точки през сезона и е помогнал на Racing Bulls да заеме петото място в класирането при конструкторите, на 45 точки пред Alpine.

Лоусън е спечелил точки в 15 от 20-те състезания през годината. Част от тях са дошли по време на трите му старта като заместник на контузения Исак Хаджар в Red Bull. Отборът от Фаенца никога не е завършвал по-високо от пето място в 20-годишната си история.

Пермане заяви още през октомври, че Racing Bulls трябва да избере между трима силни кандидати за две места. Тогава той определи Лоусън и Линдблад като „фантастични пилоти“, а Цолов като талант от Формула 2, който чака възможност за дебют.

Българинът приключва първия си пълен сезон във Формула 2 с шест победи и второ място във временното класиране с два оставащи кръга. Той вече кара болид на Racing Bulls в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико, където завърши 12-и.

През 2027 г. Цолов ще работи със симулатор, ще участва в тестове с по-стари автомобили и ще получи възможности за свободни тренировки и изпитания на гуми. Red Bull определи ролята му като част от подготовката за бъдещ дебют във Формула 1, но не е посочил конкретен срок за титулярно място.