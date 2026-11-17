Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа участието си на турнира по бадминтон „World Tour Super 500“ в Хонконг. Поставените под номер 6 в схемата българки се наложиха над японките Нанако Хара и Рико Кийосе с 21:9, 21:19 за 36 минути.

Петкратните европейски шампионки контролираха двубоя още от началото и не оставиха възможност на съперничките си да стигнат до решаващ трети гейм. Стоеви взеха първата част с убедителното 21:9, а във втория гейм приключиха срещата при 21:19.

С успеха българският тандем се класира за осминафиналите на надпреварата, която е част от сериите BWF World Tour Super 500 и е с награден фонд 500 хиляди долара.

В следващия си мач на 18 ноември Стефани и Габриела Стоева ще срещнат победителките от двубоя между японките Сумите Накаде и Мию Такахаши и представителките на Тайван Я Чин Хсу и Ю-Хсуан Сун. Победата в този мач ще осигури място на четвъртфиналите.