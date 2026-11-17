Бизнесменът Мило Борисов потвърди, че се водят преговори за придобиването на Ботев Пловдив, но уточни, че до конкретна сделка все още не се е стигнало.

„Има преговори, няма нищо конкретно. Водят се все още преговори“, заяви Борисов по време на пресконференция в София.

Коментарът му идва на фона на информации, че е възможно да придобие акциите на пловдивския клуб. На 12 ноември Sportal съобщи, че сделката е финализирана, като се позова на TrafficNews. Думите на Борисов обаче показват, че разговорите продължават и към момента няма потвърдено прехвърляне на собствеността.

Още на 8 ноември изпълнителният директор на Ботев Пловдив Кристиан Райчев заяви, че клубът води преговори с потенциален инвеститор, но отказа да посочи неговото име. Той уточни, че при конкретно развитие информацията ще бъде обявена публично.

Темата за бъдещето на Ботев Пловдив беше поставена след смъртта на досегашния финансов благодетел на клуба Илиян Филипов. Неговите наследници обявиха, че няма да поемат управлението и издръжката на отбора, което доведе до търсене на нов инвеститор.

През октомври представители на Мило Борисов са проучвали финансовото и административното състояние на клуба, съобщи TrafficNews. В последствие в медиите се появиха различни версии за размера на евентуалното участие на бизнесмена и за възможните параметри на бъдещата сделка, но официално потвърдени условия не са обявени.

Борисов говори по темата за Ботев Пловдив по време на представянето на новото стратегическо партньорство между Българската федерация по баскетбол и неговата бетинг компания. Сътрудничеството е насочено към подкрепа на националните отбори за мъже и жени.

Към момента няма посочен срок за приключване на преговорите за Ботев Пловдив. Следващата официална информация трябва да дойде при постигане на конкретно споразумение между страните.