Неназован привърженик на Реал Овиедо е осъден на 11 месеца затвор за расистки жестове и звуци към Килиан Мбапе по време на мача срещу Реал Мадрид през август 2025 г. Присъдата е условна и няма да бъде изтърпявана ефективно, ако осъденият спази забраната да посещава стадиони на Ла Лига за две години и не се доближава до френския нападател. Той трябва да плати и глоба от 1440 евро.

Решението е постановено от Втори състав на Провинциалния съд на Астурия. Делото е за престъпление от омраза по член 510.2.a от испанския Наказателен кодекс. Освен затворната присъда и глобата съдът е наложил забрана за упражняване на образователни, преподавателски, спортни или занимания в свободното време за срок от три години и 11 месеца.

Ла Лига е подала сигнала по случая, а Реал Мадрид по-късно се е присъединил към производството. Като едно от доказателствата е представен експертен анализ по четене по устни, който е помогнал за установяването на отправените от трибуните обиди и жестове. От Ла Лига съобщиха, че осъденият е признал вината си, а съдът е отчел като смекчаващо обстоятелство състоянието му на алкохолно опиянение.

„Това показва ангажимента на Ла Лига в борбата с расизма и защитата на ценностите на уважението в спорта“, заявиха от организацията.

Инцидентът е станал на 24 август 2025 г. на стадион „Карлос Тартие“ в Овиедо. Реал Мадрид спечели с 3:0, като Мбапе отбеляза два гола, а Винисиус Жуниор оформи крайния резултат. След срещата Ла Лига сезира компетентните органи, а през септември 2025 г. полицията задържа привърженик заради предполагаеми расистки действия от трибуните.

По данни на Ла Лига това е 12-ата присъда за расизъм, свързана с мач от испанския професионален футбол, постигната от организацията. Серията започна през юни 2024 г. с осъдителното решение срещу трима привърженици за расистки обиди към Винисиус Жуниор по време на мача Валенсия - Реал Мадрид.