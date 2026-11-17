Точно 33 години след историческата победа над Франция на „Парк де Пренс“ Христо Стоичков заяви, че вярва в нови големи вечери за българския футбол. На 17 ноември 1993 г. България печели с 2:1 в Париж и се класира за световното първенство в САЩ през 1994 г.

„Стартът на нашата невероятна приказка навърши Христова възраст! Да, изминаха 33 години от онази магическа вечер на „Парк де Пренс“! Малцина вярваха в нас, но ние всички бяхме убедени, че ще бием Франция“, написа Стоичков в послание, разпространено от БГНЕС.

Легендарният нападател допълни, че очаква българският футбол отново да намери път към успехите. „Искрено вярвам, че такива приказни нощи отново ще има и българският футбол ще намери светлината в тунела! Играчите ни трябва да си повярват, а не да мислят, че сме аутсайдери във всеки мач“, заяви Стоичков.

Мачът от 17 ноември 1993 г. остава един от най-паметните в историята на националния отбор. Франция повежда чрез Ерик Кантона в 32-ата минута, но Емил Костадинов изравнява пет минути по-късно. В последната минута Костадинов вкарва втория си гол и изпраща България на Мондиал 1994.

Победата на „Парк де Пренс“ слага началото на най-успешното представяне на България на световно първенство. В САЩ тимът, воден от Димитър Пенев, достига до полуфиналите и завършва на четвърто място.

Стоичков е сред основните фигури в състава от 1994 г., а в края на същата година печели „Златната топка“. Три десетилетия по-късно той използва годишнината от гола на Костадинов, за да отправи послание към настоящото поколение: увереността и вярата в собствените сили са били сред причините за успеха в Париж.