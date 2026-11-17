Пари Сен Жермен проявява интерес към левия защитник на Барселона Алехандро Балде. Според Corriere dello Sport френският клуб следи ситуацията около испанския национал, за когото Барселона ще поиска поне 40 милиона евро.

Интересът към Балде е свързан с треньора на ПСЖ Луис Енрике. Двамата се познават от времето, когато испанският специалист беше селекционер на националния отбор. Балде има седем мача за Испания, като четири от тях са изиграни под ръководството на Енрике.

Защитникът е резерва от началото на сезона в Барселона. Треньорът Ханзи Флик използва Жоао Кансело и Шави Еспарт на позицията, макар и двамата по принцип да играят като десни защитници.

Балде е продукт на школата „Ла Масия“ и постепенно се утвърди в първия състав на каталунците след включването му в мъжкия отбор през 2022 г. Той дебютира за Барселона още през 2021 г., а през следващия сезон получи по-сериозна роля в състава.

Пари Сен Жермен не е единственият клуб, който проявява интерес към Балде. Според италианското издание в надпреварата са още Милан и Монако. Информацията за евентуален трансфер остава на ниво интерес, като няма данни за договорка между Барселона и някой от кандидатите.

Барселона оценява правата на защитника на най-малко 40 милиона евро. Италиански публикации посочват, че каталунският клуб разглежда и вариант за отдаване под наем, но окончателното решение за бъдещето на Балде предстои да бъде взето.