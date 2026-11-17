Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър ще бъдат в състава на България за домакинството срещу Дания на 26 ноември в „Арена 8888 София“. Двамата ще пристигнат в София непосредствено след мача на Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив от Евролигата, като ще пътуват със самолета на израелския тим. Новината беше потвърдена от селекционера Любомир Минчев и президента на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов.

По думите на Папазов срещата на Олимпиакос ще приключи около 23:15 часа, а Везенков и Милър-Макинтайър трябва да потеглят към България в 1:30 часа. Така двамата ще излязат за националния отбор около 21 часа след клубния си мач.

„Най-добрите играчи държат много и на възстановяването, но в случая правят и компромис за България, защото само 21 часа по-късно ще играят за националния тим. Това е проява на професионализъм“, каза Папазов.

Участието на двамата е било потвърдено от Минчев след разговори с тях при негово пътуване до Гърция около десет дни преди пресконференцията.

„Имам потвърждение от Сашо Везенков и Коди, че искат да участват. Те бяха казали и преди това, но сега потвърдиха“, заяви селекционерът.

За Милър-Макинтайър това ще бъде завръщане в състава на България след прекъсване. Минчев уточни, че Умоджа Гибсън няма да може да участва заради разтежение на коремен мускул, получено след мач с Панатинайкос.

Везенков и Милър-Макинтайър в момента са съотборници и в Олимпиакос. Последният им общ мач с екипа на България е на 20 февруари 2025 г. в Ботевград срещу Швеция. Предстоящото домакинство срещу Дания ще бъде първата им възможност от повече от година и половина отново да играят заедно за националния отбор.

Двубоят е част от група D на втория кръг на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. В групата са още Дания и Румъния. Според Папазов до мача с датчаните остават четири срещи, а федерацията очаква подкрепа от публиката в София.

„Уникално е, заслужават да играят пред пълни трибуни“, каза президентът на федерацията.

Той допълни, че покани ще бъдат осигурени за деца от баскетболните школи, които се очаква да посетят мача със семействата си.