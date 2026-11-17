Женският национален отбор на България ще започне участието си в Лигата на нациите през 2027 г. с гостуване на Гибралтар. Двубоят от група C1 е насрочен за 2 март, а четири дни по-късно българският състав ще приеме Словакия в първото си домакинство.
В групата са още Хърватия и Словакия. България ще изиграе общо шест мача - по три у дома и като гост. Програмата беше обявена след определянето на групите за третото издание на турнира.
През април националният отбор ще има два последователни двубоя с Хърватия. На 20 април България ще бъде домакин, а на 24 април ще гостува на хърватския тим.
Груповата фаза ще приключи през юни. На 11 юни България ще приеме Гибралтар, а на 15 юни ще гостува на Словакия.
Пълната програма
- 2 март: Гибралтар – България
- 6 март: България – Словакия
- 20 април: България – Хърватия
- 24 април: Хърватия – България
- 11 юни: България – Гибралтар
- 15 юни: Словакия – България
Лига C включва 22 отбора, разпределени в шест групи. Група C1 е съставена от Словакия, Хърватия, България и Гибралтар. Началните часове на срещите и стадионите, на които ще се проведат, ще бъдат обявени допълнително.
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