Англия е заявила интерес да приеме финалната фаза на Лигата на нациите през юни, съобщава BBC. Полуфиналите, мачът за третото място и финалът ще се проведат между 9 и 13 юни в една държава.

Испания и Франция също са потърсили УЕФА с намерение да домакинстват четирите решаващи мача. Кандидатурите обикновено се разглеждат сред отборите, които достигат до полуфиналите.

Футболната асоциация на Англия продължава разговорите за възможните стадиони. Все още има съмнения дали „Уембли“ ще бъде на разположение за турнира.

Единствените публично обявени събития на националния стадион през юни са два концерта на певеца Сам Фендър. Те обаче са планирани след финалната фаза на Лигата на нациите и сами по себе си не изключват използването на съоръжението за мачовете.

Англия никога не е била домакин на финалите, откакто турнирът беше създаден през 2019 г. Досега домакини са били Португалия, Италия, Нидерландия и Германия.

Отборът на Томас Тухел ще бъде поставен в жребия за четвъртфиналите след победата с 3:2 над Испания в Мадрид, която осигури първото място на Англия в групата.

В следващия кръг англичаните могат да срещнат Белгия, Нидерландия, Дания или Норвегия. Жребият ще определи съперника, а четвъртфиналите са насрочени за март.

Ако кандидатурата бъде одобрена, Англия ще получи възможност да организира минитурнир преди Европейското първенство през 2028 г. То ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия.