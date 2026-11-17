Спартак Пловдив остана без старши треньор два часа преди полуфинала за Купата на Аматьорската футболна лига срещу Раковски. Клубът обяви раздялата с Кириякос Георгиу по взаимно съгласие, а двубоят е насрочен за 18:30 часа на помощното игрище на стадион „Георги Раковски“ в Раковски.

„Ръководството на ПФК Спартак и старши треньорът Кириякос Георгиу се разделят по взаимно съгласие. Утре ще бъде представен новият старши треньор на отбора“, се посочва в съобщението на клуба.

От Спартак благодариха на Георгиу и му пожелаха „здраве и много успехи в по-нататъшната му професионална кариера“.

Кириякос Георгиу пое Спартак Пловдив през юни 2026 г. Той има лиценз УЕФА „А“ и завършва обучение за най-високото треньорско ниво – УЕФА „Про“.

Раздялата идва непосредствено преди важния мач с Раковски. Спартак достигна до полуфинала след победа с 2:0 като гост на Левски Карлово. Раковски също стигна до тази фаза след успех с 3:1 срещу Марица от Милево.

Победителят от двубоя в Раковски ще се класира за финала на областния турнир. В другия полуфинал на 18 ноември ще играят Атлетик Куклен и Гигант Съединение.