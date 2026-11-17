Съдийската академия на БФС започна пилотния си проект в Самоков с участието на деца от четири местни училища и млади футболисти от „Рилски спортист“. Откриването се състоя в зала „СамЕлион“, където инициативата беше представена като първата по рода си футболна съдийска академия в страната. Проектът е насочен към млади хора, които искат да се развиват във футбола и като арбитри. От Българския футболен съюз заявиха, че Самоков е само началото и през следващите месеци ще бъдат организирани подобни инициативи и в други градове.

На откриването присъстваха кметът на Самоков Ангел Джоргов, административният директор на БФС Деница Крумова, заместник-изпълнителният директор на централата Добрин Гьонов, заместник-председателят на Съдийската комисия Никола Джугански и главният инструктор Милко Николов.

Сред гостите бяха още професор Йордан Иванов, бивш съдия от елита и вицепрезидент на Аматьорската футболна лига, бившият международен арбитър Николай Ангелов и съдията Мариян Гребенчарски.

„Пожелавам успех на инициативата и съм сигурен, че в нашия град ще намерите много бъдещи арбитри“, каза кметът на Самоков Ангел Джоргов.

Добрин Гьонов насърчи младите участници да не ограничават футболните си възможности само до ролята на играчи.

„Може да не станете големи футболисти, но това не означава, че не можете да останете в екосистемата на футбола“, заяви заместник-изпълнителният директор на БФС.

Мариян Гребенчарски връчи диплома и съдийска книжка на Георги Караиванов, който е отличникът на курса за футболни съдии. Административният директор на БФС Деница Крумова, която също е бивш съдия, обърна внимание, че правилата не са лесни, но съдийството дава възможност на младите да останат близо до играта.

По думите ѝ в продължение на определен период младите футболисти могат да съчетават кариерата си на терена със съдийството, а впоследствие сами да изберат посоката, в която да продължат.

По време на събитието бяха отличени арбитри от Самоков, оставили следа във футбола: Никола Джугански, Николай Ангелов, Никола Балабанов, Милчо Шуманов, Емил Киров, Петър Джугански, Георги Спасов, Георги Георгиев, Тодор Вуков и Мариян Гребенчарски.

Програмата продължи с лекции на професор Йордан Иванов и Милко Николов. След пилотното издание в Самоков БФС предвижда съдийската академия да достигне и до други населени места в страната.