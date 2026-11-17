Членът на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз и президент на Асоциацията на българските футболисти Мила Христова заяви, че 11 национални състезатели не могат за 90 минути да компенсират проблеми, натрупвани в българския футбол с десетилетия. Тя излезе с позиция след последните резултати на националния отбор, които отново предизвикаха критики и търсене на отговорни.

„Не можем да очакваме от единадесет футболисти за 90 минути да компенсират проблеми, натрупвани с десетилетия“, посочва Христова. Тя уточнява, че това не освобождава националите от отговорност за представянето им на терена, но според нея оценката за състоянието на футбола не трябва да се основава единствено на резултатите от отделни мачове.

Христова определя националния отбор като резултат от начина, по който футболистите са подготвяни и развивани години преди да облекат националната фланелка. В позицията си тя поставя въпроса дали България осигурява условия, сравними с европейските, за развитието на младите играчи.

Според нея проблемът не се изчерпва с финансовите средства или спортната инфраструктура. Тя посочва като важни елементи разпознаването на таланта, подготовката му, последващото развитие и възможността той да получи реален шанс да се превърне в качествен професионален футболист.

„Един млад футболист може да бъде сред най-добрите в своята възраст. Но ако на 18 или 19 години няма път към професионалния футбол, какво всъщност сме постигнали?“, пита Христова.

Президентът на Асоциацията на българските футболисти подчертава, че развитието на играча не приключва с последния му мач като юноша. Според нея именно след този момент започва най-трудният етап, в който са необходими игрови минути, доверие, конкуренция, качествена подготовка и среда, в която грешките са част от израстването.

Христова уточнява, че това не означава младите футболисти да получават гарантирано място в състава заради възрастта или националността си. По думите ѝ става дума за реална възможност талантът да бъде доказан при честна конкуренция.

Вицепрезидентът на FIFPro призова младите български футболисти да не бъдат определяни само като „бъдещето на футбола“, ако не получават място в настоящето му. Тя заявява, че към националните състезатели трябва да има високи изисквания, но и справедливо отношение, както и условия да постигат повече.