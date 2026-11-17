Уейн Рууни разкри, че е обмислял самоубийство по време на най-силния период от кариерата си в Манчестър Юнайтед. Бившият капитан на националния отбор на Англия говори откровено за психичните си трудности и проблемите с алкохола в подкаста „Life at the Midpoint“ с водеща Габи Логан.

41-годишният бивш нападател разказа, че кризата е настъпила, когато най-големият му син Кай е бил бебе, а самият той е бил в разгара на футболната си кариера и наскоро се е оженил за Колийн. Въпреки успехите на терена този период се превърнал в най-тежката му лична криза.

„Когато пиех, се заключвах вкъщи за по два дни и просто пиех“, разказа Рууни.

Той обясни, че съзнателно се е изолирал, за да не бъде виждан от сина си в това състояние. „Стигнах до момент, в който обмислях самоубийство“, каза Рууни, описвайки усещането, че не иска да бъде около хора, да среща други на улицата или да влиза в магазини.

По думите му футболният терен е бил единственото място, на което се е чувствал спокоен. Извън него обаче изпитвал сериозни затруднения. Рууни каза още, че е посещавал психотерапевт, за да разбере причините за състоянието си.

Бившият футболист сподели, че първоначално му е било трудно да признае проблема. Той свързва това и с усещането, че показването на слабост може да бъде възприето като липса на мъжество.

Рууни е разговарял с майка си и Колийн за случващото се. Той отдаде специално значение на подкрепата на съпругата си, която останала до него, въпреки тежестта на ситуацията.

„Колийн ми помогна изключително много. Можеше просто да си тръгне, но остана до мен“, каза той.

Рууни е рекордьор по голове за Манчестър Юнайтед и петкратен шампион на Висшата лига. Признанието му идва години след края на активната му кариера и хвърля светлина върху личните трудности, които е преживявал в период, възприеман отвън като връх в професионалния му живот.