Антоан Гризман заяви, че Кристиано Роналдо трудно ще бъде заменен в състава на Португалия след края на кариерата му в националния отбор. Бившият френски национал и настоящ нападател на Орландо Сити коментира темата на пресконференция в САЩ.

„Той е абсолютна легенда и машина за работа, голове и победи“, заяви Гризман.

35-годишният французин добави, че за него е било удоволствие да играе срещу Роналдо. Според Гризман приносът на португалеца към националния отбор е исторически и неговото място ще бъде трудно заето.

Кристиано Роналдо в момента е футболист на Ал-Насър. За националния отбор на Португалия той е рекордьор както по изиграни мачове, така и по отбелязани голове.

Роналдо е записал 234 срещи с екипа на Португалия и е отбелязал 146 попадения. Нападателят е бил капитан на тима в продължение на 18 години, което допълва ролята му като една от централните фигури в историята на португалския футбол.

Именно тези числа стоят зад оценката на Гризман, че националният отбор ще има трудната задача да запълни отсъствието на своя дългогодишен лидер.