Женският национален отбор на България направи важна крачка към Евробаскет 2027, след като победи Чехия с 56:53 като гост в Прага. Успехът е втори за българките във втория етап от квалификациите и оставя тима в битката за едно от първите две места в група J.

България изоставаше с 22:30 на почивката, но промени изцяло развоя на мача след нея. Националките реализираха серия от 17:0 и спечелиха третата четвърт с 22:8, за да влязат в последните 10 минути с преднина.

Чехкините опитаха да стигнат до обрат в края, но българският отбор удържа натиска. Радостина Христова реализира един от двата си наказателни удара, а Петра Холешинска пропусна тройка, която можеше да изпрати срещата в продължение.

Стефани Костович беше най-резултатната баскетболистка на България. Тя завърши с 17 точки и 21 борби. Борислава Христова добави 14 точки, 9 борби и 6 асистенции, а Гергана Иванова отбеляза 13 точки.

За Чехия единствената състезателка с двуцифрен точков актив беше Петра Холешинска, която приключи с 15 точки.

След победата България е с две победи и една загуба в група J. Испания, Чехия и Хърватия са останалите съперници в групата, а първите два отбора ще продължат към финалите на Евробаскет 2027. Чехия вече е с три поражения.

Българският женски национален отбор продължава да преследва първо участие на европейско първенство от 1993 година насам. Квалификационната кампания ще приключи с още един игрови прозорец през февруари 2027 година. Домакини на турнира ще бъдат Литва, Белгия, Финландия и Швеция.