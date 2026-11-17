„Ако можех хиляда пъти да върна времето назад, хиляда пъти бих избрал България!“ Това послание отправи Карлос Насар по време на международния турнир по вдигане на тежести в памет на Милен Добрев, който се проведе в Пловдив.

Олимпийският и световен шампион беше специален гост на надпреварата. Насар написа, че за пореден път е имал честта да бъде поканен на състезанието и е бил посрещнат топло от организаторите и публиката.

По думите му присъстващите са го трогнали с посланието: „Карлос, светът ти даде злато, България ти даде сърцето си!“ Щангистът заяви, че тези думи са му дали още сили да продължи напред и да се бори до последни сили.

Карлос Насар посочи, че ще продължи да защитава честта и авторитета на българските щанги и на България на световния подиум. Той свърза подкрепата от публиката с отговорността да представя страната си в международните състезания.

В посланието си Насар изрази гордост, благодарност и любов към родината. Той призова да бъдат помнени българските шампиони, защото според него те са не само част от историята, но и пример, вдъхновение и национална гордост.

Турнирът в Пловдив беше посветен на Милен Добрев – олимпийски и световен шампион по вдигане на тежести и един от най-значимите български състезатели в този спорт. Насар завърши обръщението си с почит към паметта на Добрев.