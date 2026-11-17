Лукас Васкес определи Ламин Ямал като футболен феномен, какъвто не е виждал досега в кариерата си. Бившият играч на Реал Мадрид говори за 19-годишното крило на Барселона и Испания, като подчерта влиянието му върху играта на толкова ранна възраст.

„Мисля, че Ламин е нещо, което никога не сме виждали във футбола преди. Толкова важен и определящ играч на толкова млада възраст... Поне аз лично никога не съм виждал нещо подобно през цялата си кариера“, заяви Васкес в интервю за Cadena SER.

Според бившия футболист Ямал вече е достигнал статут, който обикновено се свързва с най-големите имена в световния футбол.„В различни моменти сме имали и други млади играчи, които са се борили за „Златната топка“, но Ламин вече има пълноправен статут на огромна световна звезда“, каза Лукас Васкес.

Изказването поставя акцент не само върху техническите качества на Ямал, но и върху ролята му в мачовете на Барселона и испанския национален отбор. Васкес отделя именно ранното влияние на футболиста като най-необичайната част от развитието му.

Оценката идва от играч с дългогодишен опит в Реал Мадрид, който е наблюдавал отблизо редица водещи футболисти и млади таланти. Въпреки това Васкес подчертава, че не си спомня друг случай, в който футболист на тази възраст да е толкова важен и определящ за играта.