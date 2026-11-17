Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис в Анталия, Турция, с награден фонд 15 хиляди долара. Българката и представителката на домакините Дога Тюркмен, които са четвърти поставени в схемата, постигнаха убедителна победа в първия си мач.

Стаматова и Тюркмен надиграха Юзуха Негиши от Япония и Саумрита Джагатдео Верма от Индия с 6:0, 6:2. Срещата продължи 59 минути.

Следващите съпернички на българката и турската ѝ партньорка ще бъдат определени от двубоя между японките Сае Ногучи и Шихо Цуджиока и тандема на Вероника Луценко от Русия и Джорджана Продан от Румъния.

Така Стаматова и Тюркмен очакват изхода от този мач, за да разберат срещу коя двойка ще играят в четвъртфиналите.