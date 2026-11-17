Жерар Пике защити вратаря на ФК Андора Хесус Оуоно, който получи наказание от 12 мача след фаталния сблъсък с нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел. Бившият защитник на Барселона и испанския национален отбор определи случилото се като нещастен инцидент и постави под въпрос тежестта на санкцията.

25-годишният Оуоно беше изгонен след сблъсъка в заключителните минути на двубоя между Андора и Тенерифе от испанската втора дивизия на 2 ноември. Де Мигел почина на следващия ден на 30-годишна възраст.

Дисциплинарната комисия към Испанската футболна федерация потвърди наказанието от 12 срещи. Това е максималната санкция за подобно нарушение, като при определянето ѝ се разглеждат действията на терена, а не трагичните последици от инцидента.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, Пике заяви, че според настоящи и бивши футболисти, треньори и вратари случилото се е било нещастен случай.

„Не е виновен за случилото се“, заяви Пике.

Собственикът на ФК Андора направи паралел с друг инцидент в испанския футбол. В мач от второто ниво крилото на Албасете Хосе Корпас неволно удари в главата полузащитника на Сабадел Куадри Лиамеед. Нигериецът загуби съзнание и беше откаран в болница, но след медицински прегледи беше изписан. Корпас получи директен червен картон и впоследствие беше наказан за три мача.

„Какво всъщност наказваме - действието или последствията?“, попита Пике, сравнявайки двете санкции.

Междувременно Оуоно се оттегли от състава на Екваториална Гвинея за квалификационните срещи за Купата на африканските нации срещу Зимбабве през ноември.

Пике добави, че вратарят вероятно ще има нужда от повече от 12 мача, преди да бъде готов да се върне на терена. Той подчерта и че наказанието няма да върне Де Мигел.