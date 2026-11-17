Александър Везенков изпрати Олимпиакос в продължение с кош от центъра, а гръцкият тим победи Макаби Тел Авив с 97:95 в драматичен мач от Евролигата. Редовното време завърши 82:82 след изстрел на българския национал със сирената.

В последните секунди Везенков получи топката от Коди Милър-Макинтайър, обърна се около центъра на игрището и отправи стрелба с лявата ръка. Топката влезе в коша след сигнала за края на редовните 40 минути и даде нов живот на Олимпиакос.

Моментът предизвика бурна реакция сред зрителите и коментаторите. Гръцкият журналист Харис Ставру определи попадението за Sport24.gr като „един от най-великите кошове в историята на европейския баскетбол“.

„Ако е възможно... какво вкара Везенков, откъде го вкара, какво вкарааааа!“

Това беше емоционалната реакция в ефира след изравнителния кош на българина.

След 82:82 двубоят продължи в добавени пет минути. Олимпиакос успя да вземе надмощие в продължението и приключи мача с победа с две точки – 97:95.

Везенков беше посочен като водещата фигура за гръцкия тим и като играча, който е успял да го върне в мача в най-трудния момент. Решаващата му стрелба от центъра превърна сблъсъка с Макаби в един от най-запомнящите се мачове за Олимпиакос в Евролигата.