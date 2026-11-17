„Балкан“ спечели втория си мач в турнира по баскетбол за Еврокупата. Българският шампион победи германския „Улм“ с 86:78 като домакин в Ботевград в среща от осмия кръг на група D.

Най-полезен за успеха беше Джаванте МакКой. Той приключи двубоя с 22 точки, 6 борби и 13 асистенции. Константин Тошков добави 17 точки и 4 борби.

Следващият мач на „Балкан“ в турнира ще бъде срещу лидера в групата „Бахчешехир“. Срещата с турския отбор ще се играе на 8 декември, като българският тим ще гостува.