16-годишният нападател Джей Джей Габриел обяви напускането си от Манчестър Юнайтед, преди очакваното му преминаване в Реал Мадрид. Футболистът съобщи решението си в социалните мрежи, като благодари на хората, които са работили с него в английския клуб.

„Вие ми дадохте моменти, които винаги ще ценя. Благодаря на всички треньори, персонал и съотборници, че вярваха в мен и ми помагаха да се развивам. Докато започвам следващата глава от живота си, Манчестър Юнайтед завинаги ще бъде част от моята история“, написа Габриел.

Според RMC Sport нападателят се очаква да подпише тригодишен договор с Реал Мадрид по-късно през седмицата. През последните няколко дни Габриел е тренирал индивидуално в Испания, докато очаква трансферът да бъде финализиран.

Мадридският клуб планира да регистрира футболиста през януари 2027 г. Преди това Габриел е поискал от ръководството на Манчестър Юнайтед да го освободи, след като е прекарал шест години в академията на клуба.

Габриел се присъединява към школата на Манчестър Юнайтед през 2020 г. Той не е записал официално участие за мъжкия състав на клуба, а развитието му е преминало изцяло през младежките формации.

След края на сезон 2025/26 нападателят е обявен за най-добър играч в английското първенство до 18 години. Представянето му привлича интереса на Реал Мадрид, който според публикуваната информация подготвя дългосрочното му привличане.

Очакваното преминаване в Испания все още е свързано с финализирането на договора и регистрацията на футболиста. Ако процедурата приключи по план, Габриел ще продължи развитието си в системата на Реал Мадрид от януари 2027 г.