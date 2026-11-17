Израел и Австрия завършиха 1:1 в последния си мач от Лигата на нациите. Двубоят се игра на неутрален терен в Дебрецен, Унгария, а равенството остави Австрия на първото място в групата с 12 точки. Израел приключи кампанията на последната позиция с 4 точки.

Израел откри резултата в 36-ата минута. Ели Даса центрира в наказателното поле, а Дор Перец се извиси и изпрати топката във вратата със задна ножица.

Австрийците имаха възможност да изравнят още преди почивката. В 32-ата минута Конрад Лаймер стреля в напречната греда, а три минути по-късно Раул Флоруч също се озова на добра позиция. Вратарят на Израел Даниел Перец обаче спаси удара му.

След почивката селекционерът на Австрия Ралф Рангник направи няколко промени, които засилиха натиска на неговия отбор. Усилията дадоха резултат в 62-ата минута, когато Саша Калайджич се възползва от отскочила топка в наказателното поле и с точен удар изравни за 1:1.

Само пет минути след изравняването Австрия стигна до ново попадение. Михаел Свобода изпрати топката във вратата след рикошет и първоначално резултатът стана 2:1 за австрийците.

Системата ВАР обаче преразгледа ситуацията и голът беше отменен заради засада. Така двата отбора останаха с по една точка, а Австрия запази първата позиция в групата с актив от 12 точки. Израел завърши последен с 4 точки.