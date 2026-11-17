Португалия се класира за четвъртфиналите в Лигата на нациите след победа с 3:2 над Уелс в мач от шестия кръг. Двубоят премина през два обрата, а крайният резултат беше оформен през второто полувреме.

Бруно Фернандеш даде преднина на гостите в 11-ата минута след асистенция на Жоао Невеш. Уелс обаче реагира веднага и само две минути по-късно Дейвид Брукс изравни след подаване на Рубин Колуил.

Домакините стигнаха до пълен обрат в 40-ата минута. Сорба Томас се разписа за 2:1 и изведе Уелс за първи път напред в резултата.

Португалия възстанови равенството с гол на Педро Нето, а в 70-ата минута Карлуш Форбс отбеляза третото попадение за гостите. Форбс, който носи номер 7, прати топката във вратата на Дани Уорд и оформи крайното 3:2.

Малко след това Педро Нето получи втори жълт картон и Португалия доигра мача с човек по-малко.

С успеха тимът на Жорже Жезуш приключи груповата фаза на първо място и с една загуба. Уелс остана последен с пет поражения и една победа.