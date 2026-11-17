Норвегия победи Дания с 3:2 в драматичен скандинавски сблъсък от Лигата на нациите. Домакините поведоха с два гола още през първото полувреме, но норвежците стигнаха до пълен обрат с попадение от дузпа в шестата минута на добавеното време.

Дания откри резултата в 11-ата минута. Расмус Хойлунд се възползва от отскочила топка в наказателното поле и с точен удар даде преднина на домакините.

Само три минути по-късно датчаните удвоиха аванса си. Густав Исаксен центрира, а Пиер-Емил Хойберг надскочи защитата и с глава направи 2:0.

Норвегия намали изоставането си в 37-ата минута чрез Ерлинг Холанд. Нападателят се възползва от грешка на вратаря Мадс Хермансен и реализира за 2:1.

Преди това Холанд беше изпратил топката в мрежата след корнер, изпълнен от Юлиан Риерсон. След намесата на ВАР обаче попадението беше отменено заради игра с ръка в хода на атаката.

Норвегия продължи да търси изравняването и го постигна в 84-ата минута. Мартин Йодегор овладя отбитата топка в наказателното поле и с нисък удар в средата на вратата направи резултата 2:2.

Решаващият момент дойде в шестата минута на добавеното време. На Норвегия беше отсъдена дузпа, а Холанд я изпълни в долния десен ъгъл, без да остави възможност на Хермансен.

След успеха Норвегия заема второто място в групата с 9 точки. Дания също има 9 точки, но приключва на трета позиция.