Ирландия победи Косово с 3:0 в последния кръг на Лигата на нациите и си осигури второто място в групата. Домакините ще играят бараж за изкачване в по-горна дивизия, докато Косово завърши на трета позиция.

Трой Парът откри резултата в 28-ата минута. Нападателят изпълни точно дузпа и изпрати топката в горния десен ъгъл на вратата, пазена от Ариянет Мурич.

До наказателния удар се стигна, след като Крешник Хайризи игра с ръка в наказателното поле. Защитникът получи директен червен картон в 26-ата минута и Косово остана с човек по-малко. Четири минути след първия гол Парът пропусна възможност да удвои преднината с удар с глава.

Ирландия получи втора дузпа в началото на второто полувреме. Мурич извърши нарушение в 48-ата минута, а Парът отново застана зад топката. Той не сгреши и в 50-ата минута направи резултата 2:0.

Джак Мойлън вкара третия гол в 75-ата минута. Той засече с глава центриране на Лиъм Китчинг отблизо, като топката се отби и от дясната греда, преди да влезе във вратата.

Малко след попадението Мойлън получи контузия и беше заменен принудително. До края Ирландия запази преднината си и приключи груповата фаза с убедителна победа над Косово.