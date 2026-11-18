Дания и Норвегия завършиха 3:2 в Копенхаген в един от най-резултатните двубои от последния кръг на груповата фаза на Лигата на нациите. Домакините започнаха силно и стигнаха до два гола още през първата четвърт част. Расмус Винтер Хьойлунд откри резултата в 11-ата минута, а Пиер-Емил Хьойберг удвои три минути по-късно. Решаващият момент дойде в шестата минута на добавеното време. На Норвегия беше отсъдена дузпа, а Холанд я изпълни в долния десен ъгъл, без да остави възможност на Хермансен.

В Кардиф Португалия спечели с 3:2 срещу Уелс. Бруно Фернандеш даде преднина на гостите в 11-ата минута, но Дейвид Брукс изравни само две минути по-късно. Сорба Томас обърна резултата в 40-ата минута, а Педро Нето възстанови равенството преди почивката. Форбс отбеляза решаващия гол в 70-ата минута. Португалия завърши срещата с десет души след втори жълт картон на Нето.

Ирландия разгроми Косово с 3:0 в Дъблин и взе необходимите три точки в битката за второто място в група B3. Крешник Хайризи беше изгонен в 26-ата минута, след като спря с ръка удар, насочен към вратата, а Трой Парът реализира отсъдената дузпа.

Парът удвои резултата от нов наказателен удар в 50-ата минута, а Джак Мойлан оформи крайния резултат в 75-ата. Преди двубоя селекционерът на Ирландия Хаймир Халгримсон определи срещата като по-важна от предходния мач с Австрия и заяви: „Трябва да спечелим този мач“.

Босна и Херцеговина направи обрат срещу Румъния и спечели с 2:1. Гостите поведоха чрез Джордже Бирлиджа в шестата минута, но Бенджамин Тахирович изравни малко преди почивката. Есмаил Байрактаревич донесе успеха на домакините в 82-ата минута.

Украйна надви Грузия с 1:0 след гол на Данило Сикан още в първата минута. Ранното попадение се оказа достатъчно за домакините, които запазиха преднината си до края.

Три мача приключиха при еднакъв резултат 1:1. Унгария и Северна Ирландия си размениха по един гол, Полша и Швеция също не излъчиха победител, а Израел и Австрия поделиха точките след попадения на Перец и Саша Калайджич. Груповата фаза приключи, а жребият за елиминационната фаза е насрочен за 20 ноември.