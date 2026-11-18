12.30 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
15.00 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол: CEV Чалендж къп, Епицентър Подоляни – ЦСКА - МАХ Спорт 3
19.00 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол: Евролига, Бешикташ – Реал Мадрид - МАХ Спорт 2
20.45 Баскетбол: Еврокупа, Бург ан Брес – Наполи - МАХ Спорт 3
21.30 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол: Таурон лига, Стилон – Богданка Люблин - МАХ Спорт 2
02.00 Баскетбол: НБА, Маями Хийт – Милуоки Бъкс - Диема спорт 3
04.00 Хокей: НХЛ, Юта Мамът – Колорадо Авеланш - МАХ Спорт 2
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