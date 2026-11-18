"Тежък провал": Датският вратар пое вината за обрата на Норвегия в Копенхаген

Ерлинг Холанд прати Норвегия на четвъртфиналите в Лигата на нациите, след като вкара от дузпа в 95-ата минута за победата с 3:2 срещу Дания в Копенхаг ...