Девет мача от баскетболната Евролига се изиграха на 17 ноември. Париж постигна престижна победа като гост на Барселона с 89:86, а Олимпиакос надви Макаби Тел Авив с 97:95 в най-оспорваните двубои от програмата.

Жалгирис Каунас и Байерн Мюнхен предложиха най-резултатния мач за вечерта. Литовският тим спечели със 117:114, като двата отбора събраха общо 231 точки.

Фенербахче се наложи убедително над Лион-Вильорбан със 115:81. Олимпия Милано също записа домакински успех, след като победи Цървена звезда с 91:77.

Дубай спечели срещу Анадолу Ефес с 80:75. В друг двубой Апоел Тел Авив се наложи над Баскония с 85:82.

Валенсия победи Партизан като гост с 76:64. В последния мач от вечерта Виртус Болоня се справи с Панатинайкос и спечели с 84:79.

Дубай – Анадолу Ефес 80:75

Макаби Тел Авив – Олимпиакос 95:97

Жалгирис Каунас – Байерн Мюнхен 117:114

Фенербахче – Лион-Вильорбан 115:81

Барселона – Париж 86:89

Баскония – Апоел Тел Авив 82:85

Олимпия Милано – Цървена звезда 91:77

Партизан – Валенсия 64:76

Виртус Болоня – Панатинайкос 84:79