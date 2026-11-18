Александър Везенков изигра водеща роля при драматичната победа на Олимпиакос с 97:95 след продължение срещу Макаби Тел Авив в мач от 12-ия кръг на Евролигата. Срещата се проведе в Лимасол, а българският национал завърши с 37 точки, 9 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка, а домакините отличиха важната роля на българина със специална компилация от най-добрите му отигравания.

Везенков остана на паркета 39 минути и 28 секунди и събра коефициент на полезно действие 41. Той реализира 6 от 9 опита за две точки, 6 от 10 стрелби от далечна дистанция и 7 от 8 наказателни удара.Олимпиакос започна силно и след първата четвърт водеше с 28:18. Гръцкият тим запази контрола и през втория период, като се оттегли на почивка с аванс от 49:36. Везенков вече имаше 16 точки и 4 борби.

След паузата Макаби промени развоя на мача. Израелският състав ограничи Олимпиакос до 12 точки в третата четвърт и спечели периода с 18:12. Преди последните 10 минути разликата беше 61:54 в полза на гръцкия отбор.

Макаби продължи да скъсява дистанцията и в заключителната четвърт, в която отбеляза 28 точки срещу 21 за съперника. Така редовното време завърши при 82:82.

В края на редовните 40 минути Везенков получи топката близо до централната линия и отправи стрелба със сирената. Тройката му влезе в коша и изравни резултата, за да даде на Олимпиакос още пет минути за победа.

В продължението двата отбора останаха близо в резултата, но Олимпиакос спечели допълнителния период с 15:13. В решаващите моменти Кори Джоузеф реализира победния кош, а Еван Фурние допринесе с 16 точки за успеха.

„Свършихме необходимото, за да победим – отнехме топката в защита, намерихме чиста позиция за стрелба за Джоузеф, той я реализира и спечелихме“, заяви треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас.

За Макаби Кийтън Уолъс завърши с 18 точки, Джими Кларк III направи 7 асистенции, а Джейлън Хорд овладя 7 борби.

Следващият мач на Олимпиакос в Евролигата е на 20 ноември срещу Реал Мадрид в Атина.