България ще бъде в четвърта урна за жребия за квалификациите за Евро 2028. Церемонията ще се проведе на 6 декември в Белфаст, а квалификационните мачове ще се играят през 2027 г.

В жребия ще участват 54 национални отбора, които ще бъдат разпределени в 12 групи от по четири или пет тима. Груповата фаза ще започне през март 2027 г. и ще приключи през ноември същата година. България няма да може да попадне в една група с останалите отбори от четвърта урна.

В първа урна са Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Белгия, Нидерландия, Дания, Гърция, Италия, Норвегия и Хърватия. Втората включва Уелс, Сърбия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Северна Ирландия, Словения, Босна и Херцеговина, Унгария и Република Ирландия.

В трета урна попадат Украйна, Шотландия, Косово, Полша, Израел, Румъния, Грузия, Северна Македония, Черна гора, Албания, Исландия и Словакия.

Компания на България в четвърта урна са Естония, Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Финландия, Молдова, Армения, Казахстан, Люксембург, Латвия и Сан Марино. Пета урна е съставена от Малта, Азербайджан, Литва, Андора, Гибралтар и Лихтенщайн.

Според подадения материал само десет европейски отбора са били с по-слабо представяне от България през футболната есен. Това поставя националния тим сред най-ниско класираните участници в предстоящия жребий.

Победителите в 12-те квалификационни групи ще се класират директно за шампионата. Към тях ще се присъединят осемте най-добри втори отбора, което ще запълни 20 от общо 24 места.

Останалите квоти ще бъдат разпределени чрез плейофи през март 2028 г. В тях ще участват най-слабите втори отбори в квалификационните групи и селекции от Лигата на нациите, които не са се класирали по друг път. Според официалния формат броят на местата, определяни чрез плейофи, ще бъде между две и четири.

Евро 2028 ще се проведе в Англия, Уелс, Шотландия и Република Ирландия. Четирите домакини също ще участват в квалификациите. Ако не се класират директно, две от тях могат да получат запазени места според представянето си и резултатите на останалите домакини.

Пълният път на България към турнира ще стане известен след жребия в Белфаст. Националният отбор няма да може да срещне тим от собствената си урна, но ще получи съперници от първа, втора и трета урна, а при група с пет отбора ще има и съперник от пета урна.