4224 места са били заети на стадион „Христо Ботев“ за предстоящото дерби между Ботев Пловдив и ЦСКА. Данните са обявени от ръководството на „жълто-черния“ клуб към 16:00 часа, а до началото на срещата се очаква броят да нарасне.

Двубоят е в неделя, 22 ноември, от 18:00 часа и е от 15-ия кръг на Първа лига. Ботев ще приеме ЦСКА на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като „Колежа“.

Клубът е намалил цените на пропуските за мача. Билетите за Северната и Южната трибуна са по 7 евро, а тези за Трибуна Изток струват 10 евро. Пропуските за Централната трибуна са на стойност между 12 и 50 евро според сектора.

В Централната трибуна е обособен и семеен сектор. Билетът за него е 18 евро и включва места за двама възрастни и техните деца до 14 години. Деца между 5 и 14 години, както и пенсионери над 65 години, могат да ползват 50% отстъпка, но билетите за тях се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години включително влизат безплатно, без да ползват отделно място.

За дербито се връща и кампанията „Ръка за ръка с Ботев“. В нея деца на възраст между 5 и 14 години могат да изведат двата състава на терена преди началото на мача. Записването за участие продължава до 12:00 часа на 19 ноември.