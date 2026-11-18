Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас определи Александър Везенков за най-добрия баскетболист в Европа и Евролигата. Изявлението му дойде след драматичната победа на гръцкия тим над Макаби Тел Авив с 97:95 след продължение в мач от 12-ия кръг на турнира.

„Трябва открито да заявим, че имаме най-добрия баскетболист в Европа и в Евролигата“, заяви Барцокас след срещата.

Везенков имаше ключова роля за успеха. При оставащи 1,4 секунди до края на редовното време българският национал получи топката от Коди Милър-Макинтайър и реализира тройка почти от центъра. Попадението изравни резултата до 82:82 и изпрати двубоя в продължение.

Везенков завърши мача с 37 точки, 9 борби и 1 асистенция за 39 минути и 28 секунди на паркета. Той вкара 6 от 9 опита за две точки, 6 от 10 изстрела от далечна дистанция и 7 от 8 наказателни удара.

Българинът събра коефициент на полезно действие 41, беше най-резултатният играч в срещата и беше определен за нейния най-полезен състезател. В продължението той продължи да бъде сред водещите фигури на Олимпиакос, а победният кош беше реализиран от Кори Джоузеф в последната секунда.

Треньорът на Олимпиакос отбеляза, че тимът му е играл с ограничен състав и е допуснал Макаби да овладее 18 борби в нападение. По думите му 13 от тях са дошли в последната четвърт и продължението.

„Това беше възлов фактор, заедно с още няколко ситуации извън невероятния изстрел на Везенков“, коментира Барцокас.

С успеха Олимпиакос подобри баланса си до 9 победи и 3 загуби в Евролигата. В следващия кръг тимът от Пирея ще приеме Реал Мадрид на 20 ноември.