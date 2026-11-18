Министър-председателят Румен Радев посрещна Карлос Насар в Министерския съвет след четвъртата световна титла на българския щангист. На срещата министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обяви, че Насар ще получи парична премия от над 110 000 евро.

Насар спечели златото в категория до 95 килограма на световното първенство в Нинбо, Китай. Той завърши с 185 килограма в изхвърлянето, 230 килограма в изтласкването и 415 килограма в двубоя. И трите резултата са световни рекорди.

„78 600 евро по Наредба 5 за неговите световни титли и 33 200 евро за неговите изключителни постижения“, заяви Керязов. Министърът определи наградата като най-голямата, връчвана досега на спортист от индивидуален спорт в България.

Румен Радев определи Насар като „не просто един голям шампион“, а като човек, превърнал волята и дисциплината в символ на национална гордост. По думите му успехът на щангиста вдъхновява млади хора да не се отказват пред трудностите.

Карлос Насар благодари за поканата и за признанието. „Благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми“, каза той и допълни: „Да живее България!“

По време на срещата Радев обяви, че ще бъде взето решение за отпускане на 2 млн. евро за ремонт на комплекс „Спортпалас“ във Варна. Според премиера обновената база трябва да се използва от националните отбори по вдигане на тежести, художествена гимнастика и други спортове. Радев заяви, че държавата е в дълг към спортистите и треньорите, които постигат резултати въпреки недостатъчното финансиране и условията за подготовка.