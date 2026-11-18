Ерлинг Холанд определи годината като една от най-невероятните във футбола след победата на Норвегия с 3:2 над Дания в Лигата на нациите. Нападателят отбеляза победния гол от дузпа в 90+6-ата минута и така помогна на своя отбор да изпревари Дания в битката за второто място в Група A4.

„Това е една от най-невероятните години във футбола, които съм преживявал. Толкова е страхотно да си норвежец!“, заяви Холанд пред официалния сайт на УЕФА.

Норвегия завърши груповата фаза с 9 точки. Тимът остана пред Дания заради по-добрите показатели в преките двубои и продължава към следващата фаза на турнира. УЕФА потвърди, че норвежците са се класирали за четвъртфиналите. Португалия спечели групата с 15 точки, а Дания остана с 9.

Нападателят разказа, че преди мача селекционерът Столе Солбакен е поставил ясна цел пред отбора.

„Преди мача Столе Солбакен каза: „Нека просто завършим тази абсолютно невероятна година във футбола на висока нота.“ Напълно доминирахме над опонентите си през второто полувреме“, каза Холанд.

Победата над Дания затвърди силното представяне на Норвегия в края на груповата фаза. Решаващият гол падна в добавеното време, когато Холанд реализира отсъдената дузпа и донесе на тима си успеха, който му гарантира място сред най-добрите отбори в турнира. За Норвегия това е пореден важен резултат в година, която Холанд определи като специална за националния отбор и за страната.