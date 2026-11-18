САЩ победи Хаити с 2:0 в реванша от четвъртфиналния сблъсък в Лигата на нациите на КОНКАКАФ. Американците спечелиха серията с общ резултат 8:0, а двубоят в Синсинати се оказа последен за Маурисио Почетино като селекционер на националния отбор.

Кристиан Пулишич откри резултата в 25-ата минута. Нападателят се разписа след асистенция на Уестън Маккени, който подаде и за второто попадение. В 43-ата минута Джулиан Хол оформи крайния резултат и осигури комфортна преднина на домакините още преди почивката.

Мачът се игра на стадион „TQL Стейдиъм“ пред 24 001 зрители. САЩ отправи 13 удара срещу 8 за Хаити, а успехът беше четвърти пореден за американския тим без допуснат гол. Следващият мач изправя Мексико като съперник на САЩ на полуфиналите.

Така Почетино приключи престоя си начело на САЩ с победа. Аржентинецът пое националния отбор през октомври 2024 г., а след двубоя срещу Хаити постът му остава свободен.