Христо Крушарски проявява интерес към Берое и може да насочи футболните си инвестиции към старозагорския клуб, съобщава „Тема Спорт“. Интересът е свързан с бизнес обекти на Крушарски в Стара Загора и региона. Според информацията бизнесменът е поставил условие при евентуалното му участие от Берое да се оттегли настоящият благодетел Ернан Банато.

Крушарски все още контролира над 90 процента от акциите на Локомотив Пловдив. През септември той обяви, че спира издръжката на пловдивския клуб, а в момента се търси инвеститор.

Паралелно с това бизнесменът подпомага финансово Рилски спортист Самоков, който се състезава във Втора лига. Евентуалното му насочване към Берое би било нова промяна в плановете му за участие във футбола след оттеглянето от оперативната издръжка на Локомотив.

Крушарски запазва мълчание по темата, като е упълномощил свои представители да водят разговори за бъдеща промяна на собствеността. Не е ясно дали преговорите ще доведат до конкретно предложение и при какви финансови условия би се реализирал евентуален проект в Берое.

Старозагорският клуб от години е в тежко финансово положение. Затова всяка промяна в структурата на собствеността би имала отражение както върху издръжката на отбора, така и върху бъдещето му във Втора лига.